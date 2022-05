Dwayne 'The Rock' Johnson, la figlia ancora non crede che il padre sia Maui di Oceania

La figlia di Dwayne "The Rock" Johnson, Tiana, ama molto Oceania della Disney ma non riesce a credere che il padre sia in realtà la voce che doppia il personaggio di Maui. Lo scorso sabato, infatti, Johnson ha condiviso un dolce video in cui condivide un tenero momento con la figlia dove quest'ultima si rifiuta di credere che lui sia Maui.

La piccola si rivolge al padre dicendogli che lui è The Rock e non un personaggio del suo film preferito in assoluto: "E si rifiuta ancora di credere che il suo papà sia in realtà Maui di uno dei suoi film Disney preferiti, Oceania!", Johnson ha scritto in didascalia. "Dice sempre: "Papà, non sei Maui, sei The Rock".

Come si può intuire dalla parte "si rifiuta ancora" della didascalia, il fatto che la bambina non sappia che Johnson interpreta Maui è una cosa che va avanti da tempo. Già nel 2020 Johnson aveva condiviso un video in cui insegnava alla figlia come lavarsi le mani mentre rappava una canzone di Oceania, con la bambina ignara del fatto che il padre fosse in realtà la voce di Maui. Poco tempo dopo ha condiviso anche un altro video con la figlia nel periodo in cui "You're Welcome" è stata certificata quadruplo disco di platino, notando in quell'occasione che la figlia non ne aveva ancora idea.

Tra i moltissimi progetti annunciati dalla Disney per il suo servizio di streaming digitale, c'è anche la serie spin-off di Oceania (nell'originale Moana) che dovrebbe debuttare sulla piattaforma non prima del 2024. All'inizio dell'anno è stato annunciato che sarà David G. Derrick Jr. ad occuparsi della regia degli episodi della serie spin-off di Oceania, il 56esimo Classico d'Animazione della Walt Disney che vedeva protagonisti i personaggi con le voci di Dwayne "The Rock" Johnson e Auliʻi Cravalho. Moana - The Series esplorerà nuove storie con la protagonista Moana, ambientate sempre nella piccola isola polinesiana di Motunui dopo gli eventi del film del 2016.

