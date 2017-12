Dwayne "The Rock" Johnson fa sul serio: pensa di correre per le Presidenziali USA del 2024

La star di Jumanji: Welcome to the Jungle, Dwayne “The Rock” Johnson , ha detto di stare seriamente considerando la possibilità di candidarsi per la corsa alle. L'ultima star di Hollywood che divenne presidente fu, ma non era ormai da tempo un attore in attività quando vinse.

Fino a poco tempo fa le chance per una persona già nota nel jet set internazionale, di diventare Presidente degli Stati Uniti erano minime ma, visto come sono andate le cose nel 2016, quando il miliardario (conosciutissimo a livello globale da decenni), Donald J. Trump ha vinto le elezioni, possiamo affermare con certezza che, quantomeno, vale il detto "mai dire mai".

Il non avere alle spalle una pregressa esperienza politica di rilievo, era improponibile fino a qualche tempo fa; lo stesso Reagan - come accennato sopra - aveva lasciato Hollywood e si era "buttato" in politica (dove ha militato diversi anni), prima di candidarsi alla Presidenza. Tuttavia, considerato il fatto che lo stesso Trump di politica non sa, ufficialmente, molto (non essendo mai stato il suo mestiere), non è detto che Johnson non abbia qualche possibilità di successo nel 2024.

Oggi conta moltissimo l'apparenza e il sapersi vendere, cosa che Trump ha fatto in modo magistrale. E chi sa vendere la propria immagine meglio di un attore? Di certo, con i tempi che corrono, The Rock potrebbe davvero sperare di tentarla, la strada della Casa Bianca.

A Maggio, parlando con GQ, The Rock aveva detto che la possibilità di una sua corsa alla Presidenza era una "reale eventualità". Adesso, parlando con Variety, l'ha definita addirittura una "considerazione realistica", per il 2024:

"Certo non potrei fare entrambe le cose (recitare e le presidenziali), e ora stiamo per entrare nel 2018; se guardate la mia agenda, ho progetti in sviluppo per tutto il corso del 2019 e del 2020, fino al 2021, quindi mi sembra realistico considerare l'eventualità di una corsa alle presidenziali per il 2024 (...). Sapevo di dover ascoltare la gente e pensarci molto, molto seriamente. Ed è quello che sto facendo adesso, so bene che la politica non è il business del quale mi occupo, quindi la cosa migliore che posso fare ora è ascoltare e imparare più che posso. Continuerò a tener d'occhio tutto, la nostra presidenza e come vengono affrontati i cambiamenti. Continuerò a guardare ciò che fanno i nostri leader al governo, e, come tutti gli americani, continuerò a sperare che i nostri governanti siano in grado di garantirci unità, in questo periodo così difficile - e francamente non credo che l'attuale presidenza lo stia facendo - questo è il punto di riflessione in cui mi trovo adesso."

In numeri: Dwayne “The Rock” Johnson adesso ha 45 anni e, se decidesse davvero di candidarsi per il 2024, a quel punto ne avrebbe 52 di anni, quindi ancora giovane.

Vedremo cosa succederà. Voi ce lo vedreste come Presidente degli Stati Uniti d'America? Diteci come la pensate nei commenti!