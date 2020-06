Dwayne The Rock Johnson ha due consigli per voi, se volete tornare in palestra

Attori sempre in forma come Arnold Schwarzenegger e Dwayne Johnson hanno avuto la possibilità di continuare ad allenarsi in sicurezza anche durante la quarantena nelle loro attrezzatissime palestre personali.

Noi comuni mortali invece ci siamo allenati molto duramente nel continuo tragitto tra frigo e divano. Sembra quindi giunto il momento di rimetterci in riga seguendo i consigli del noto ex wrestler dopo quasi tre mesi di stop.

Dal suo profilo Instagram The Rock ha dato qualche suggerimento: "Ho un piccolo consiglio per voi ragazzi. Bisogna sempre iniziare con l'avere un piano ben definito. Prendere una decisione. Siate decisi. Quindi fai la tua prima mossa, esci e vai, vai come un treno. Devi uscire, devi prendere una decisione e devi andare in palestra".

Ora non è dunque il momento di lasciarsi prendere dall'indecisione, bisogna andare dritti verso una nuova meta per rimettere insieme i pezzi della propria vita. L'attore ed ex star della WWE ha risposto a molte richieste dei suoi fan i quali gli chiedevano consigli su come ritornare in palestra. La star di Jumanji ha consigliato loro di tenere a mente un preciso piano di allenamento.

"Questo è il primo consiglio. Bisogna tornare ad allenarsi responsabilmente. Sii intelligente quando torni in palestra. Ecco perché vi consiglio di avere un piano. Imparate a conoscere bene la vostra palestra. Quindi, se la vostra palestra era una cazzata prima della pandemia, assicurati che ora segua tutte le norme per permetterti di allenarti con cautela. Dobbiamo assicurarci di essere protetti e responsabili quando torniamo in palestra".

The Rock sa certamente di cosa sta parlando! Anche se ammette di aver avuto il privilegio della sua palestra personale durante la pandemia, ora che più persone avranno accesso alle varie sale di allenamento, spera di diffondere maggiore responsabilità e consapevolezza. Sono non poche le preoccupazioni degli utenti sulla diffusione della pandemia nelle palestre locali. Johnson ha rassicurato tutti i suoi fan però, molte strutture infatti stanno prendendo molto seriamente le linee guida sulla sicurezza.

Dwayne Johnson negli ultimi giorni è salito alla ribalta soprattutto per le dure accuse a Trump, pare ormai che The Rock sia il terzo candidato più desiderato per la prossima corsa alla Casa Bianca. Chissà cosa accadrà nei prossimi mesi.