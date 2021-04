Dwayne 'The Rock' Johnson compra casa per 30 milioni: guardate che villa!

Prima di iniziare la sua campagna presidenziale, Dwayne 'The Rock' Johnson ha deciso di rifarsi casa: la star più pagata di Hollywood e sua moglie Lauren Hashian hanno infatti comprato una nuova umile dimora a North Beverly Park.

Si tratta del quartiere più esclusivo e costosa di Los Angeles, primato rispecchiato dall'esorbitante cifra di 27,8 milioni di dollari sborsata dalla coppia per la nuova villa, che si erge sulle colline sopra Beverly Hills. La villa all'inizio dell'anno era valutata 30 milioni di dollari, quindi si potrebbe dire che quello di The Rock è stato un vero affare.

La proprietà ha un passato a dir poco illustre: è stata venduta a Mr. Johnson dall'attore hollywoodiano Paul Reiser (Mad About You, Beverly Hills Cop, Stranger Things), ma prima di allora, è stata di proprietà del rocker Alex Van Halen, che la costruì nel 1993. Il complesso in stile mediterraneo ospita una villa principale e una pensione indipendente di 2.500 ft quadrati, per un totale di quasi 18.000 ft quadrati di spazio vitale. Con una superficie di oltre 3,6 acri utilizzabili su uno dei lotti più esclusivi del quartiere, la casa è descritta come "un resort completo" e include una palestra di livello mondiale (che non può certo mancare alla star di Black Adam), un campo da tennis di dimensioni standard, un diamante da baseball, dozzine di ulivi, un ascensore, una sala cinematografica, uno studio musicale - naturalmente installato da Van Halen - e più piscine, sia interne che esterne, perché una dentro casa e una in giardino non bastano.

Tra i nuovi vicini di casa, The Rock e Lauren Hashian troveranno Denzel Washington, Sylvester Stallone, Rod Stewart, Eddie Murphy e Sofía Vergara.