Dwayne 'The Rock' Johnson, clamoroso: a lavoro sul reboot de Il Re Scorpione!

Il frachise de La mummia è stato quasi definitivamente affossato dal clamoroso flop al botteghino del remake con protagonista Tom Cruise, ma Dwayne 'The Rock' Johnson è pronto a dargli una seconda occasione!

Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, la superstar è a lavoro su un reboot de Il Re Scorpione, celebre spin-off del cult degli anni novanta con Brendan Fraser e Rachel Weisz che lo lanciò nel mondo del cinema dopo il successo della carriera come wrestler della WWE.

Secondo il report Johnson sta collaborando con Seven Bucks Productions e Universal per sviluppare un remake del film, con Jonathan Herman di Straight Outta Compton e F9 assoldato per scrivere la sceneggiatura. Al momento però non è chiaro se Johnson riprenderà il ruolo del protagonista o se rimarrà dietro la macchina da presa in qualità di produttore: del resto, come sottolinea anche Deadline, The Rock è probabilmente l'attore più impegnato di Hollywood, con diversi franchise e personaggi legati al suo nome, non ultimi quelli di Black Adam, Hobbs & Shaw e il blockbuster di Netflix Red Notice.

In passato comunque l'attore si era detto molto contento del personaggio e disposto a tornare nei suoi panni, dunque non resta che attendere maggiori sviluppi. Come al solito, vi invitiamo a rimanere sintonizzati.

Per altre notizie: