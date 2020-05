Dwayne The Rock Johnson è un animale nel video di allenamento per Black Adam

Dwayne 'The Rock' Johnson ha condiviso un fantastico video di allenamento per aggiornare i suoi fan circa i propri progressi nella trasformazione del suo fisico in quello di un vero supereroe in vista delle riprese di Black Adam, nuovo cinecomic DC Films.

I preparativi per Black Adam sono attualmente in corso per la star di Hobbs & Shaw e Jumanji, che non molla un centimetro nonostante l'inizio della produzione sia stato rinviato a causa della pandemia di Coronavirus. Secondo quanto riferito, le riprese per il cinecomic DC Films dovrebbero partire alla fine dell'estate, ora che varie nazioni in tutto il mondo stanno cominciando a riaprire i propri set cinematografici.

Il film è in lavorazione da diverso tempo - da tantissimo tempo, in effetti, come rivelato dallo stesso The Rock qualche settimana fa - ma finalmente sembra pronto a decollare, e anche se non sono noti molti dettagli oltre alla possibile apparizioni di alcuni personaggi della Justice Society of America come Doctor Fate e Hawkman, Dwayne Johnson continua a fornire aggiornamenti per lo meno sul suo stato di forma, che non sembra essere stato minimamente intaccato dalla pandemia: sfortunatamente l'attore ha rimosso il video poche ore dopo averlo caricato, ma alcuni fortunati follower sono riusciti ad intercettarlo e a riferire gli sforzi animaleschi compiuti della star.

The Rock comunque aggiorna costantemente il suo profilo, quindi se volete qualche dritta per gli allenamenti non dimenticate di seguire i suoi canali o rimanere sintonizzati su quelli di Everyeye.

Vi ricordiamo che, al momento, Black Adam è ancora previsto per il 22 dicembre 2021.