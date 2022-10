Dwayne Johnson vuole Idris Elba come prossimo 007: 'sostengo questa causa'

Con la dipartita di Daniel Craig come James Bond, è ricominciata la caccia al prossimo 007. Le congetture sono molteplici, ma la maggior parte dei fan propendeva verso un nome in particolare: Idris Elba. E ora anche il suo collega e amico Dwayne Johnson ha affermato di volerlo vedere nel ruolo.

"Mi piace davvero l'idea di Idris Elba come Bond, capito? Mi piace davvero tanto. Sostengo questa causa, quella di averlo come Bond", così ha affermato The Rock durante la sua intervista per LADBible in merito al suo ultimo blockbuster Black Adam, che lo vede nei panni di un iconico anti-eroe.

Purtroppo, ci sono delle ragioni per cui questo casting non potrebbe avvenire. In primis, questa volta si cerca un James Bond più giovane. L'età massima imposta dalla produzione escluderebbe attori come Idris, oltre a Henry Cavill, Tom Hardy, Tom Hiddleston e molti altri nomi proposti per il ruolo. La seconda motivazione è che 007 non è l'obiettivo di Idris Elba, o almeno così ha affermato l'attore.

Certo, vedere un attore così bravo in un ruolo iconico come quello di James Bond sarebbe interessante e, con l'appoggio di Dwayne Johnson stesso, potrebbe esserci ancora speranza.

Secondo voi la star di Black Adam ha ragione? Vi piacerebbe vedere Idris Elba nei panni del prossimo James Bond? Fatecelo sapere nei commenti!