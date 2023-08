Dwayne Johnson vincerà un Oscar? La profezia di Emily Blunt: 'Ne sono certa'

The Rock, al secolo Dwayne Johnson, ha acquisito col tempo sempre più spazio in una Hollywood capace di accogliere tanto la sua fisicità quanto l’ottima vena ironica dell’attore e ex wrestler che ha saputo partecipare a produzioni di ogni tipo. Emily Blunt, in tal senso, pare sicura che sarà presto destinato a vincere un Oscar.

Dwayne Johnson ha recentemente parlato di come il wrestling abbia salvato la sua famiglia prima ancora che il cinema diventasse la sua professione e prima di diventare un artista a tutto tondo e riconosciuto a livello mondiale grazie alle tanti parti che ha saputo interpretare nell’industria cinematografica.

In una recente puntata dell’Happy Sad Confused Podcast con Josh Horowitz, la star di Oppenheimer Emily Blunt ha parlato della sua esperienza sul set del film di Nolan e ha ricordato il lavoro fatto con The Rock in Jungle Cruise.

Parlando dell’attore californiano la Blunt si è detta certa delle sue capacità, profetizzando per lui la vittoria dell’ambita statuetta: “Vi assicuro di avergli detto: ‘Un giorno vincerai un Oscar’. Lo so. Lo farà e sono entusiasta della cosa”.

Quindi l’attrice ha continuato affermando che sia Johnson che Ryan Gosling sono due persone molto attente ad ascoltare quando si parla loro, definendo la cosa come una caratteristica peculiare di un grande attore.

L'’interprete di A Quiet Place ha poi descritto la sua esperienza di lavoro durante Oppenheimer: “Ci siamo divertiti e siamo stati molto gioiosi, nonostante ci fosse l’inevitabile intimidazione di lavorare con Chris Nolan. Tutto era calmo, non c’era caos. Ci sono stati un sacco di momenti divertenti sul set”.

E a proposito di momenti divertenti e di Dwayne Johnson, non possiamo non ricordarvi della buffa lotta finita male tra Dwayne Johnson e un’amaca.