Dwayne Johnson vince su One Piece: Black Adam resta primo al box office nel terzo weekend

Mentre sta per arrivare il momento del tanto atteso Black Panther Wakanda Forever, il cinecomix DC Black Adam con protagonista Dwayne Johnson si è assicurato il suo terzo - presumibilmente ultimo - week-end in cima alla classifica dei maggiori incasso al box office nord-americano.

Stando alle stime del settore, infatti, Black Adam guadagnerà altri 17,5 milioni di dollari, che basteranno per rimanere davanti alla new entry della settimana, il film d'animazione di Crunchyroll One Piece Film Red: il blockbuster di Dwayne Johnson continua dunque a seguire la traiettoria di Eternals della Marvel con un totale stimato di 136 milioni dopo tre fine settimana, un risultato praticamente identico rispetto a quello totalizzato dal cinecomix diretto Chloe Zhao e uscito nel novembre 2021.

Senza un'uscita in Cina, che non è stata ancora annunciata dalla Warner Bros., Black Adam probabilmente finirà con un totale globale di circa 400 milioni, dato che è molto probabile che la prossima settimana subirà un forte calo di biglietti strappati, col grande pubblico che virerà in massa su Black Panther: Wakanda Forever, che - almeno aspettando Avatar: La via dell'acqua - dovrebbe conquistare il più grande weekend di apertura del 2022, nonché uno dei più alti di sempre: le proiezioni puntano a un debutto di 175 milioni di dollari, ma i distributori si aspettano che superi i 200 milioni di dollari. Nel frattempo, One Piece Film Red di Sony/Crunchyroll è l'unica new entry in classifica, con un guadagno di 4,7 milioni di dollari entro venerdì e una stima sull'intero weekend di 10 milioni di dollari da 2.410 sale.

In Italia, Black Panther: Wakanda Forever uscirà il 9 novembre. Nel frattempo, Black Adam è ancora in programmazione al cinema.