Dwayne Johnson vestito da David Beckham per Halloween vi farà impazzire

Halloween è la festività in cui le personalità di Hollywood meglio mettono in mostra le proprie capacità creative. Quello che quest'anno ha dato il meglio di sé è stato Dwayne Johnson che, sull'onda del successo della docuserie su David Beckham si è travestito dal celebre calciatore inglese.

Mentre il SAG-AFTRA ha limitato alcuni costumi di Halloween a causa dello sciopero, The Rock ha deciso di travestirsi da qualcuno che da anni è membro dello star system ma in veste di divo dello sport: David Beckham. L'attore e wrestler ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video nel quale sfoggia una parrucca bionda molto simile al taglio di capelli che il campione inglese portava quando giocava ancora in Premier League e una maglia numero 7 del Manchester United.

Celebrano la sua eredità samoana, The Rock ha ribattezzato il personaggio come Blamoan Beckham. Il vero divertimento dei fan è stato vedere, per la prima volta, l'attore e wrestler con i capelli. L'improbabile parrucca bionda da una prospettiva quasi comica. Insomma, sembra incredibilmente strano vedere The Rock tentare di trasformarsi in qualcun altro, soprattutto se non gli somiglia neanche lontanamente. L'attore ha cavalcato l'onda della moda dell'ultimo periodo che, grazie alla docuserie ha puntato nuovamente l'attenzione sulla figura di Beckham.

Nel frattempo la serie su David Beckham ha esordito al n.1 in classifica su Netflix.