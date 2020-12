Dwayne Johnson vestito da Babbo Natale è la cosa migliore che vedrete oggi: video

A sorpresa, e in concomitanza con le festività natalizie, John Krasinski ha riportato in onda per uno speciale episodio il suo Some Good News e qui ha fatto la sua comparsa anche un divertito Dwayne "The Rock" Johnson vestito da Babbo Natale per l'occasione. Il canale è diventato una sorta di brand nei social media nel corso di quest'ultimo anno.

Insieme i due si sono scambiati dei calorosi auguri di buon Natale, e hanno rivelato che la FedEx ha donato circa 5 milioni di dollari a Toys for Tots per questa stagione delle feste. L'episodio di Some Good News andato in onda ieri ha visto anche la comparsa di George Clooney nel solito personaggio di presentatore delle previsioni del tempo, un ruolo interpretato anche da altre celebrità di prima fascia nel corso di quest'anno. Potete trovare lo streaming dell'intero episodio in alto su questa pagina.

Intanto, The Rock si sta allenando per le riprese di Black Adam che arriverà prossimamente al cinema e potrebbe anche includere un cameo di Wonder Woman (???), ma il prossimo film in cui lo vedremo sarà Red Notice, film Netflix che lo vedrà al fianco proprio di Gal Gadot e di Ryan Reynolds.

Lavorare a Red Notice è stata un'esperienza altamente significativa per The Rock, che durante il discorso postato il mese scorso ha dovuto prendersi un momento di pausa a causa dell'emozione, nel sottolineare come molti abbiano dovuto allontanarsi dalle loro famiglie per "combattere contro le estreme condizioni legate al Covid così da poter diventare orgogliosamente i più grandi lavoratori, che portano sempre a casa il risultato. Più di 800 membri della troupe, più di 2000 test Covid alla settimana, quarantena e isolamento per mesi".

Anche Gal Gadot ha celebrato la fine delle riprese con foto dal set di Red Notice, un progetto molto sentito da tutti a quanto pare. Non vediamo l'ora di vedere il risultato su Netflix nel 2021.