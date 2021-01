Dwayne Johnson tornerà in Fast & Furious? Il post di Vin Diesel fa sognare i fan

Vin Diesel, la superstar di Fast & Furious, ha pubblicato su Instagram un post particolarmente affettuoso nei confronti di Dwayne "The Rock" Johnson, cosa che ha spinto i fan a sognare circa un possibile ritorno di Hobbs nel prossimo film della saga.

L'immagine condivisa, che trovate in calce, vede i due attori sul set di Fast 5 del 2011, e al toccante messaggio di Vin Diesel è arrivata la risposta altrettanto affettuosa dello stesso The Rock. Toni molto distesi per non dire del tutto amichevoli, dopo anni di pubblica faida: non è un segreto, infatti, che i due attori abbiano avuto i loro contrasti, provocando una rivalità di cui si è detto e scritto molto.

Ora che le divergenze sono state appianate, è probabile che il Luke Hobbs di Johnson venga riportato indietro per la fine della saga, che si concluderà con Fast & Furious 10 e 11. Alcuni pensano che sia addirittura possibile, nonostante non sia previsto ufficialmente, che The Rock possa apparire già nel prossimo Fast & Furious 9: il più grande indizio in tal senso si nasconderebbe dietro una famosa dichiarazione di Vin Diesel, che aveva anticipato un importante cameo a sorpresa tenuto segretissimo.

Diretto da Justin Lin, F9 include nel cast Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren e Charlize Theron. La data di uscita del film è attualmente fissata per il prossimo 28 maggio.