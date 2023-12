Dwayne Johnson torna sul ring, ma per il cinema! Sarà un lottatore di MMA

Dwayne Johnson sarà un lottatore di MMA: l'attore e wrestler statunitense torna sul ring per il grande schermo in un film della A24, The Smashing Machine. Il film segna un'ulteriore collaborazione tra lo studio e Benny Safdie, che ha co-diretto e scritto uno dei grandi successi della A24, Uncut Gems.

Safdie ha scritto la sceneggiatura di The Smashing Machine: Dwayne Johnson (che tra i prossimi progetti ha il remake di Oceania) e Safdie hanno collaborato insieme al progetto da quando la Seven Bucks Productions di Johnson ha acquistato i diritti nel 2019. Dwayne Johnson interpreterà Mark Kerr, un lottatore MMA entrato nella storia UFC trionfando nei tornei UFC 14 e UFC 15.

Il film mostrerà la lotta di Kerr contro le dipendenze, la sue vittorie, gli amori e le amicizie negli anni 2000. La Seven Bucks Productions di Johnson e Dany Garcia produrranno il film insieme alla Out for the Count banner di Safdie, Eli Bush e David Koplan. Noah Sacco di A24 ha dichiarato: "Dwayne e Benny sono talenti unici, e la loro visione condivisa della storia di Mark è elettrizzante. Siamo profondamente onorati di avere la loro fiducia in quanto collaboratori nel portare in vita questo progetto incredibilmente speciale".

Il progetto è primo lavoro da regista di Safdie da Uncut Gems, che ha scritto e diretto insieme al fratello Josh Safdie. Grazie al successo del film, Benny Safdie ha ottenuto diversi ruoli da interprete in progetti come Oppenheimer, Licorice Pizza, Are You There God?, It's Me, Margaret e la serie Star Wars targata Disney+ Obi-Wan. A24 ha rilasciato un altro film dei Safdie nel 2017, Good Time, con protagonista Robert Pattinson. I fratelli Safdie avevano in programma anche un altro film con Adam Sandler, ma è stato recentemente rinviato.