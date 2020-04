Dwayne Johnson: quella volta che Tom Cruise gli rubò il ruolo di Jack Reacher

Il personaggio letterario, poi interpretato da Tom Cruise, ha avuto anche un discreto successo cinematografico, e a quanto pare arriverà anche una serie tv su Jack Reacher, grazie ad Amazon. Chissà come sarebbe andata se il ruolo fosse andato a Dwayne Johnson...

Durante un Q&A su Facebook, la star Hollywoodiana ha avuto modo di ricordare la disfatta che subì per mano di Tom Cruise: "Fortunatamente per me, non ci sono molti tizi ad Hollywood che mi assomiglino. Quindi sono stato un figlio di pu***na molto fortunato poiché, sin dall'inizio della mia carriera tutti i miei ruoli sono stati creati e costruiti appositamente per me... eccetto Jack Reacher".

La questione risale a dieci anni fa e l'attore ammette che al tempo era in una posizione di inferiorità rispetto a Cruise, già una star affermata a livello mondiale. Nonostante questo fu molto deluso per non aver ottenuto il ruolo, soprattutto perché credeva di rientrare perfettamente nella descrizione fisica del personaggio: "Ho ricevuto la chiamata che mi diceva 'Hey, non hai avuto la parte', e non so se me la sono presa a male, ma le persone intorno a me lo hanno confermato. Mi chiedevo 'Perché non a me?'".

L'attore ha comunque mantenuto un atteggiamento positivo e ha continuato ad impegnarsi, fino a che non ha spalancato definitivamente le porte del successo quando gli è stato proposto di interpretare un personaggio in Fast 5. Il resto lo conosciamo, visto che Hobbs è ancora nella saga, e si è meritato persino degli spin-off. Il ruolo di Jack Reacher, ha dichiarato poi, non gli avrebbe lasciato poco spazio per essere creativo, poiché era già qualcosa di molto conosciuto: "Guardo al passato con gratitudine per non aver avuto la parte di Jack Reacher".

Di sicuro avrebbe trovato il modo di portare il pubblico in sala, vista la dedizione che mette nei suoi progetti, dimostrata anche dal fatto che il 2020 sarà il primo anno senza The Rock al cinema da molto tempo. Cosa ne pensate? È stato un bene che non abbia recitato in quel film al posto di Tom Cruise?