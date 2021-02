Dwayne Johnson, ancora una tenera foto con la figlia: 'Il tuo papà è un dinosauro!'

Abbiamo visto più volte, negli ultimi tempi, Dwayne "The Rock" Johnson in atteggiamenti da tenero papà. Le sue foto con le figlie più piccole hanno conquistato il web, come quella in cui pettina i capelli alla sua bambina. L'attore di Fast & Furious continua così a pubblicare su Instagram delle tenere scenette di vita familiare.

Nell'ultimo post, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, Dwayne Johnson ha pubblicato un doppio scatto in soggettiva, in cui non si vede la sua faccia, ma solo i piedi e un braccio, con la piccola Tia che nella prima foto sembra assorta a studiare le sue mani e nella seconda lo guarda sorpresa.

"Nella prima foto c'è lo stupore della piccola Tia per i calli di papà: cosa si prova e cosa significano?" spiega The Rock nella didascalia. "La seconda è il suo sguardo quando le dico: Significa che in realtà papà è un dinosauro che ha 250 milioni di anni."

Nei giorni scorsi, intanto, ha debuttato su NBC Young Rock, ottenendo un risultato straordinario su Rotten Tomatoes. La nuova serie è ispirata a diversi episodi dell'infanzia e dell'adolescenza di Dwayne Johnson, che recita nella parte di sé stesso in una sottotrama ambientata nel futuro, in un 2032 in cui The Rock è in corsa per la Casa Bianca.