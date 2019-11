Dwayne Johnson e il debutto della Justice Society of America in Black Adam

Nuove informazioni su Black Adam grazie al suo protagonista, Dwayne Johnson. Nel corso di una chiacchierata con ScreenRant, The Rock avrebbe confermato che l'incontro con Shazam sarà rinviato a data da destinarsi mentre il film vedrà probabilmente il debutto della Justice Society of America, confermando inoltre la presenza di alcuni membri.

Black Adam 'introdurrebbe il mondo alla Justice Society of America (JSA)'. La notizia è coerente con ciò che è stato prospettato in precedenza sul film, diretto da Jaume Collet-Serra.

Per quanto riguarda i membri della Justice Society, in un report di The Hashtag Show è scritto che appariranno Hawkman, Atom Smasher e Stargirl.



Pare che lo studio sia alla ricerca di un attore fra i 30 e i 39 anni per interpretare Carter Hall. Il target per gli altri due personaggi dovrebbe scendere sui 20/29 anni.

Si tratta di un periodo molto florido per la carriera di Dwayne Johnson, che nel 2020 reciterà anche in Jungle Cruise, sempre diretto da Jaume Collet-Serra, al fianco di Emily Blunt, e in Red Notice, per la regia di Rawson Marshall-Thurber.

Il giorno di Natale uscirà nelle sale italiane il nuovo capitolo del franchise Jumanji, con il sequel di Benvenuti nella giungla, dal titolo Jumanji: The Next Level.

Per quanto riguarda il film DC, Black Adam e Joker avranno il medesimo DOP mentre The Rock ha annunciato la data d'uscita di Black Adam con un lungo post su Facebook: il film sarà nelle sale il 22 dicembre 2021.