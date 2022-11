Dwayne Johnson fa uno strappo alla regola: ecco la colazione super-calorica di The Rock!

Dwayne Johnson è noto per le sue intense sessioni di allenamento, la maggior parte delle quali si svolge nel suo santuario personale del fitness, l'Iron Paradise. Tuttavia, di tanto in tanto si concede qualche strappo alla regola per nulla leggero in cucina e puntualmente condivide il tutto con i milioni di follower sul suo profilo Instagram.

Quando non solleva pesi, infatti, la star di Hollywood (attualmente nelle sale con il successo di Black Adam) si concede uno o due pasti calorici a tradimento e, fortunatamente per noi, si diverte a condividere video e foto dei cibi che consuma. In uno dei suoi ultimi post, ha messo in risalto l'ennesimo pasto, lanciando una frecciatina su come non abbia potuto fare a meno di sgarrare questa volta.

Nella maggior parte dei casi, The Rock prepara i suoi tipici pasti "fuori regola" nei fine settimana. Quando lo desidera, può adottare un approccio piuttosto conservativo ma, a volte, si lascia andare a dir poco con le calorie. Ogni volta che questo accade, dice che gli è venuto un attacco di "fuckits" come lo chiama lui. È esattamente quello che è successo questo fine settimana, quando ha pubblicato su Instagram un post su un pasto ultra calorico che stava per consumare. Il piatto comprendeva pancake, una dozzina di uova e altro ancora.

Anche altre star partecipano di solito a questa condivisione con i follower dei propri pasti e della propria dieta, come Chris Hemsworth, che ha consumato 4 settimane di pasti salati in un colpo solo. Anche il collega della Marvel Jeremy Renner lo fa spesso ma anche se i loro "consigli" sono impressionanti, è improbabile siano all'altezza di quelli che consuma The Rock.

Nel frattempo, continua il successo al box-office di Johnson, anche se l'universo DC al cinema per ora non se la passa proprio benissimo: Black Adam ha incassato in mese quello che Black Panther ha incassato in un solo weekend.