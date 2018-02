Dwayne Johnson si sente motivato a fare meglio grazie al successo di Black Panther

In un recente post suha dedicato del tempo della sua Domenica per parlare di ciò che lo spinge ad arrivare alla fine della settimana.parla della ricerca della motivazione nel successo al botteghino di Black Panther

Nel post, che Johnson ha sottotitolato "Prendere il mio culo a calci è sempre una buona motivazione", il noto attore/wrestler si è fotografato mentre parla di come Black Panther, che ha battuto Jumanji: Welcome to the Jungle al botteghino, lo abbia spinto a continuare a fare meglio, affermando: "Poi penso a Black Panther che sta dando la caccia a Jumanji al botteghino. Questa è tutta la motivazione di cui ho bisogno, ok? Questo è tutto." Potete trovare il post in calce alla notizia.

Jumanji: Welcome to the Jungle, la commedia d'azione con protagonista Johnson, ha dominato il botteghino dei primi del 2018 con poca concorrenza fino all'uscita di Febbraio di Black Panther. Il film Marvel ha distrutto i botteghini, incassando oltre 700 milioni di dollari nella sua corsa. Johnson ha riconosciuto i meriti e le incredibili prodezze che Black Panther ha ottenuto e ha elogiato il regista e il cast: "Sono molto orgoglioso di Ryan Coogler e del cast di Black Panther. Congratulazioni, così orgoglioso. Wakanda per sempre."

Il film presenta un cast che include Chadwick Boseman come T'Challa, Lupita Nyong'o come Nakia, Danai Gurira come Okoye, Martin Freeman come Everett K. Ross, Daniel Kaluuya come W'Kabi, Angela Bassett come Ramonda, Forest Whitaker come Zuri, Letitia Wright come Shuri, Florence Kasumba come Ayo, John Kani come T'Chaka, Sterling K. Brown come N'Jobu, Michael B. Jordan come Erik Kilmonger, Andy Serkis come Ulisse Klaue e Winston Duke come M'Baku. Di seguito la sinossi ufficiale:

"Black Panther segue T'Challa che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, torna a casa nella isolata nazione africana e tecnologicamente avanzata del Wakanda per prendere il suo posto come nuovo re. Tuttavia, quando un vecchio nemico riappare sul radar, il coraggio di T'Challa come re e Pantera Nera viene messo alla prova quando viene coinvolto in un conflitto che mette a rischio l'intero destino del Wakanda e del mondo."

Black Panther è attualmente nei cinema.