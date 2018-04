Dwayne Johnson si congratula per Infinity War e vuole fare un film con Chris Pratt!

Dwayne Johnson si è congratulato con tutti i protagonisti di Avengers: Infinity War per il "botto" che sta facendo al botteghino, sia nazionale che internazionale. Certo, un po' gli ha dato fastidio che il cinecomic dei Russo abbia scalzato dal primo posto il suo Rampage ma...

L'ha presa con filosofia, come si è soliti dire in questi casi. Ha accusato certamente il colpo ma sapevamo un po' tutti che uscire in contemporanea con una hit preannunciata di queste dimensioni poteva essere un problema, per i competitor diretti in sala. Comunque, dopo essersi, come detto, congratulato con tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di Avengers 3, The Rock ha dichiarato di voler lavorare insieme a Chris Pratt, che interpreta Star-Lord nell'MCU.

Durante il corso di questo week-end, Johnson ha usato Instagram per dire a tutti che Infinity War è un successo meritato, e poi ha anche annunciato, nello stesso video, di avere "un'idea" per un progetto futuro, che coinvolge Pratt. Il video lo trovate in basso.

Potrebbe forse riferirsi a una parte per Chris in Red Notice? A sentire le notizie (poche), che sono circolate in giro, la storia ruoterebbe intorno a un agente dell'Interpol (Johnson) che da la caccia al ladro d'arte più ricercato al mondo. Pratt potrebbe essere il ladro? Chissà se sono questi i piani di The Rock!

Comunque, un team up tra i due, sarebbe probabilmente molto divertente da vedere. Voi che ne dite?

Al momento, Avengers: Infinity War e Rampage: Furia Animale, sono entrambi in programmazione nelle sale italiane.