Dwayne Johnson fa sciogliere i fan: basta una foto dove pettina i capelli alla figlia

Nonostante sia tra le star più muscolari e possenti del cinema action contemporaneo, tra Hobbs & Shaw, la saga di Jumanji, il prossimo e attesa Black Adam e tanti altri film di genere più o meno colossali, Dwayne "The Rock" Johnson nella vita di tutti i giorni è anche un tenerissimo e straordinario papà.

Sotto quella montagna di muscoli, l'animo imprenditoriale dall'occhio lungo e un costante allenamento alla pain and gain, The Rock nasconde uno spirito sensibile e umano che lo ha reso infatti nel tempo tra le star più amate di Hollywood, sicuramente la più seguita su Instagram (ha la bellezza di 213 milioni di follower).



In uno dei suoi ultimi post via social, così, è voluto tornare a mostrare una delle sue splendide e dolcissime bambine, la più piccola, il tutto mentre è impegnato a pettinarle i capelli nella sua "cameretta", con la faccia della piccole che sembra spaventatissima. E in in didascalia The Rock scrive:



"Ora, nonostante la mia bambina di due anni sembri completamente terrorizzata per la sua vita, quel papà alle sue spalle ha il merito di rimuoverle tutti quei fastidiosi nodi ai capelli. Se scorrete a sinistra verso la seconda foto potrete vedere l'energia calmante della sessione, le mie eccezionali capacità di acconciatura e la straordinaria pazienza che papà aka il signor mani d'oro mette in mostra. Posso anche essere calvo ma una cosetta o due sui capelli la so. Soprattutto perché vorrei averli anche io".



In 24 ore, il post ha ricevuto 7,1 milioni di like, numero più alto per un post di The Rock da una settimana a questa parte.