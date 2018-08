Dwayne Johnson sarà Re Kamehameha nel nuovo film di Robert Zemeckis, 'The King'

Dwayne "The Rock" Johnson interpreterà il ruolo di Re Kamehameha nel film nuovo film di Robert Zemeckis, The King, dopo che la Warner Bros. e la sua sussidiaria New Line si sono aggiudicati i diritti per il progetto.

Per il samoano Johnson (Jungle Cruise, Hobbs e Shaw) si tratta di un ruolo inseguito a lungo, un film che ha voluto realizzare per anni così da poter onorare le sue radici. A quanto pare durante le riprese del film Jumanji: Welcome to the Jungle, Johnson e il suo team di produzione hanno pensato che fosse giunto il momento di realizzare il progetto, che qualche giorno dopo un hawaiano Kahu (sacerdote) ha anche battezzato con una cerimonia tenutasi alle Hawaii e presenziata da Johnson e alcuni membri del suo entourage.

Kamehameha è il leggendario re che per primo unificò le bellissime isole hawaiane, adempiendo ad una mitologica profezia che circondava la sua leggendaria figura fin dalla nascita. Ha preso il controllo del destino delle Hawaii e ha dato agli isolani il potere di far avanzare la cultura nel commercio con le navi straniere che arrivavano dall'Europa e che grazie a lui hanno iniziato a comparire sulle loro rive. Incontrò anche celebri esploratori come Simon Metcalfe e il capitano James Cook.

Come detto la regia sarà affidata al premio Oscar Robert Zemeckis (Forrest Gump, Flight, Allied), mentre la sceneggiatura verrà scritta dal candidato all'Oscar Randall Wallace (Braveheart, We Were Soldiers, Pearl Harbor). The King sarà prodotto da Zemeckis, Wallace, Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia.

La produzione inizierà nel 2020.