Dwayne Johnson salva la XFL: acquistata da The Rock e partner per 15 milioni di dollari

Gettandosi insieme ai suoi partner della Redbird Capital in una nuova avventura proprietaria e produttiva, l'amatissimo Dwayne "The Rock" Johnson ha acquistato la XFL (X Football League) per la bellezza di 15 milioni di dollari, questo dopo che pochi mesi fa la lega di football stava per dichiarare la bancarotta.

Attore, produttore ed ex combattente della WWE, Dwayne Johnson in passato ha anche giocato a Football a livello professionistico all'Università di Miami, sport a lui molto caro e di cui ha raccontato il background anche nella serie HBO Ballers, conclusasi la scorsa stagione televisiva. The Rock e i suoi partner hanno acquistato la lega poche ore prima di una messa all'asta programmata da giorni.



Dwayne Johnson e Redbird Capital hanno spartito equamente le spese d'acquisto di 15 milioni di dollari, dunque 7 milioni e mezzo a testa e spartendosi la società. Tra le parti interessante figura anche la socia in affari di Johnson, Dany Garcia, che è anche la sua ex-moglie.



L'acquisto non arriva comunque a sorpresa, dato che la Redibird aveva già mosso qualche passo in campo sportivo gestendo un paio d'affari all'interno della National Football League, il campionato di Football Americano più importante del paese.



Si tratta di un ulteriore investimento diversificato nella carriera della star, che ha recentemente lanciato la sua marca di Tequila e ha lanciato una serie d'abbigliamento sportivo con la Under Armour.