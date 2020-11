Dwayne Johnson ci saluta da 'Roma': per Red Notice è stato ricreato Castel Sant'Angelo!

Non c'è niente da fare, l'Italia ha sempre il suo fascino e i registi continuano a sceglierla... per girare dei film d'azione in cui distruggono monumenti ed edifici storici. Red Notice non fa eccezione, ma finché si tratta di un Castel Sant'Angelo come quello immortalato da Dwayne Johnson non ci sono di certo problemi.

"Benvenuti a Roma (più o meno). Per il nostro film giramondo, Red Notice, eravamo pronti per girare nel famoso museo di Castel Sant'Angelo, a Roma, In Italia. Quando la pandemia ci ha costretto a chiudere, ci siamo riorganizzati con una nuova strategia e abbiamo deciso che lo spettacolo doveva proseguire. Così abbiamo costruito il museo noi stessi, ogni singolo dettaglio, dentro e fuori".

Un'impresa di una certa importanza, ma il risultato che è possibile apprezzare nella foto è stupefacente. I produttori alla fine hanno deciso di non rinunciare all'ambientazione: probabilmente portare tutta la troupe in Italia, con i vari divieti e il rischio di ulteriori rinvii sarebbe costato di più che costruire da zero il castello. Se la montagna non va da Maometto... la montagna va da The Rock. Del resto, il nuovo film Netflix non poteva lasciarsi superare da Mission Impossible 7 e dalla sua Venezia.

L'attore ha voluto ringraziare tutte le professionalità coinvolte, dai designer ai costruttori che si sono adattati alle difficili condizioni per poter garantire la massima qualità al film. Vi ricordiamo che le riprese di Red Notice sono appena terminate e per festeggiare sono state pubblicate delle foto con protagonisti Gal Gadot e Ryan Reynolds.