Dwayne Johnson rivela la playlist che ascolta ogni giorno: la risposta vi sorprenderà!

Vi siete mai chiesti che tipo di musica ascolta Dwayne Johnson aka The Rock? È stato proprio l’attore interprete di Black Adam a rivelarlo in una recente intervista e la sua risposta vi sorprenderà.

L’attore ascolta una sorprendente colonna sonora Disney ogni mattina. Durante un'intervista con Jess Cage su Sirius XM, ha rivelato che la sua famiglia ama The Descendants, uno dei maggiori successi Disney in questo momento. The Rock ha spiegato al conduttore radiofonico che si sono divertiti un po' ad Halloween in casa durante il fine settimana.



"No ragazzi, è stato incredibile. Siamo Descendant-out a casa nostra e i bimbi si sono vestiti come uno dei personaggi e cantavano tutte le canzoni e, uh, sai, porto mia figlia a scuola ogni mattina e dal momento in cui usciamo di casa, sono 21 minuti di auto, lei dice 'papà, metti The Descendants'. Ogni giorno è così che inizio la mia giornata con la colonna sonora di The Descendants. Questo è tutto."

L’attore ha recentemente rivelato di aver avuto un'idea per un sequel di Fast e Furious Hobbs e Shaw e ha anche spiegato che i suoi figli non lo credono una grande star del cinema, ma solo il loro semplice papà: "Oh amico, c'è questa battuta ricorrente nella mia famiglia. Le mie figlie non credono che io sia Maui [di Moana]. Non credono che io sia Black Adam, a malapena credono che io sia The Rock. Non posso vincere", ha aggiunto, potete vedere l'intervista nel video qui sopra.



Al contrario di quanto credono i suoi adorabili bimbi, The Rock veste i panni di Black Adam nella prima immagine ufficiale del film DC in uscita il 29 luglio 2022.