Dwayne Johnson rivela: 'Io e la mia famiglia abbiamo avuto il coronavirus'

Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale su Instagram, Dwayne Johnson ha rivelato di aver contratto il coronavirus, insieme alla moglie Lauren Hashian e alle due figlie; l'attore ha spiegato che ormai nessuno della sua famiglia è contagioso e che fortunatamente il peggio è già alle spalle, ma non è stato facile.

Di seguito vi riportiamo quanto si può ascoltare nel video postato dall'attore, che ha raccontato i dettagli di quello che lui e la sua famiglia hanno passati in queste ultime settimane: "Volevo darvi un’utile aggiornamento sulle cose che sono successe da queste parti nelle ultime due/tre settimane. L’aggiornamento è questo: mia moglie, le mie due bambine e io stesso siamo risultati positivi al COVID-19. Posso dirvi che questa è stata una delle situazioni più impegnative e difficili che abbiamo mai dovuto affrontare come famiglia, e lo stesso vale per me personalmente. E ne ho passate di brutte situazioni in passato.

"Risultare positivo al COVID-19 è molto diverso dal superare brutti incidenti, rimanere senza casa o essere al verde, cose che sono capitate più volte. La mia priorità è sempre stata proteggere la mia famiglia e i miei cari. Avrei preferito essere io l’unico positivo, ma non è andata così, è successo a tutta la mia famiglia, e questo è stato veramente un duro colpo. Ma sono felice di dirvi che tutta la mia famiglia sta bene. Abbiamo superato la cosa. Non siamo più contagiosi e, grazie a Dio, siamo in salute".

The Rock ha quindi spiegato che tutta la famiglia è rimasta in auto-isolamento per tutta la durata della malattia e ha riferito di averla presa da amici stretti "di cui continuiamo a fidarci". Le figlie sono risultate quasi asintomatiche, fortunatamente. L'ultimo messaggio dell'attore è per la prevenzione e l'uso della mascherina.

"L’altra cosa davvero importante è che indossiate le mascherine, siamo in quarantena da mesi e indossiamo la mascherina tutti i giorni. Sono allibito nel vedere che alcune persone là fuori, inclusi alcuni politici, abbiano deciso di trasformare la questione mascherine in un problema politico. Non ha nulla a che vedere con la politica: indossate la mascherina. È la cosa giusta da fare. Non solo per voi e per la vostra famiglia, ma anche per gli altri esseri umani".