Dwayne Johnson rivela: 'Il Wrestling ha salvato la mia famiglia'

Ultimamente sotto i riflettori per una presunto tentato rapimento ai danni dell'ex-wrestler Trenesha Bigger, Dwayne Johnson non ha esitato nel riconoscere al Wrestling un ruolo fondamentale nella sua vita.

In una recente intervista per The Pivot, The Rock ha condiviso con il suo pubblico i disagi di un padre giovane e inesperto, e il grandissimo potere che il Wrestling ha avuto nella sua vita.

"Ho il privilegio e l'onore di guardare mia figlia Simone e... l'ho avuta quando ero giovane, avevo 20 anni e sapete, come ragazzi, stiamo ancora cercando di ritrovarci tra i 20 e i 30 anni. Se siamo fortunati, arriviamo al nostro quarto livello e ci ritroviamo un po' [ride]. Diventiamo un po' più saggi", ha rivelato.

Per poi aggiungere: "Quindi, quando ho avuto Simone, ero ancora molto inesperto. Facevo wrestling a tempo pieno, ho iniziato a passare al cinema a tempo pieno. C'era così tanto da fare, quindi mi piace dire che io e Simone siamo cresciuti insieme. Quindi abbiamo avuto una relazione in cui ero sempre andato, ma abbiamo cercato di tenerlo insieme.

"Ora, anni dopo, mentre lei diventa una wrestler professionista, in realtà ci ha avvicinati. Quindi, in un certo senso, ha contribuito a salvare anche quella relazione, quindi, in molti modi, il wrestling è stato il salvatore della mia famiglia", ha concluso. La figlia Simone è ora nota come Ava su NXT.

