Dwayne Johnson risponde a Jake Gyllenhaal: 'Io faccio la doccia tre volte al giorno!'

Hanno fatto discutere, e provocato ondate di discussioni e di meme sul web, le recenti dichiarazioni di alcune celebrità sulle loro abitudini in fatto di igiene. Se Jake Gyllenhaal non ama farsi il bagno, Ashton Kutcher e Mila Kunis lavano i figli solo quando si vede lo sporco. Dwayne Johnson, invece, sembra di tutt'altro avviso.

L'attore e wrestler, che possiamo vedere in Jungle Cruise su Disney+, ha commentato a modo suo il tormentone che spopola sul web.

"No, io sono l'opposto delle celebrità che non si lavano" ha scritto The Rock in un tweet, che possiamo leggere anche in calce alla notizia. "Doccia (fredda) appena mi alzo dal letto per iniziare la giornata. Doccia (tiepida) dopo il mio allenamento prima del lavoro. Doccia (calda) quando torno a casa dopo il lavoro. In più mi lavo il viso, lavo il mio corpo, esfoliazione, e canto (ma sono stonato) sotto la doccia."

Sembra in effetti una routine molto diversa da quella descritta da Jake Gyllenhaal. Naturalmente i follower di Dwayne Johnson hanno retwittato e commentato il suo post. C'è chi vuole sapere, a questo punto, cosa canta The Rock sotto la doccia, mentre un altro utente scrive che come sempre l'attore ha fatto "il minimo indispensabile per farmelo amare". Per qualcun altro, invece, l'attore di Jungle Cruise con la sua freschezza compensa "quelle persone che si presentano puzzolenti sul set".