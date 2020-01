Dwayne Johnson ringrazia i fan per le condoglianze dopo la morte del padre

Con un video pubblicato su Instagram qualche ora fa, Dwayne Johnson ha ringraziato i fan per le condoglianze ricevute dopo la morte del padre, Rocky Johnson, campione Hall of Fame della WWE e primo tag team di colore a vincere il WWF Tag Team Championship, scomparso all'età di 75 anni. Nei giorni scorsi sono arrivati molti messaggi di cordoglio.

WWE ha mandato in onda un tributo di due minuti, trasmesso su FOX durante il Friday Night Smackdown della settimana.

"Grazie. Il mio cuore è così pieno di gratitudine, nel profondo delle mie ossa, nella mia costituzione, nel mio circuito, nel mio cuore e nella mia energia per l'amore, il sostegno e le condoglianze che avete inviato a me e alla mia famiglia" ha dichiarato Dwayne Johnson.



The Rock ha proseguito:"Avete sollevato il mio umore in modi che spero voi possiate immaginare. Tutti i vostri messaggi - i vostri messaggi lunghi, i vostri messaggi profondi, tutte le storie che avete condiviso con me - ho letto quanto più ho potuto. Il valore che mi avete trasmesso in questo periodo è incommensurabile e inestimabile, vi ringrazio ragazzi e vi voglio bene per il supporto". Dwayne Johnson ha spiegato nei giorni scorsi di non aver avuto la possibilità di dire addio a suo padre prima della sua morte. Venerdì ha pubblicato un videomessaggio su Instagram nel quale saluta per l'ultima volta, in un accorato messaggio, suo padre.

