Dwayne Johnson e il regalo alla madre: in un video su Instagram vediamo la sorpresa

Dopo il successo di Red Notice, The Rock è pronto a tornare sui nostri schermi con il sequel del film Netflix, ma prima festeggia il Natale. E sembra farlo nei migliore dei modi, ovvero con un regalo incredibile per sua madre, come vediamo in un video pubblicato da lui su Instagram (lo trovate in fondo all'articolo).

La star della WWE e del cinema, infatti, non solo ha regalato a sua madre la possibilità di vedere i suoi nipoti per le feste, ma le ha donato anche un'auto. Si tratta di una Cadillac nuova di zecca, che sicuramente ha colpito molto la donna, come abbiamo visto anche nel post. Ma, dal suo commento, notiamo che sicuramente il dono è stato molto appagante anche per lui. "Questo mi ha fatto sentire bene" ha scritto Johnson nel post. "Oggi ho sorpreso mia mamma con una macchina nuova per Natale. Era scioccata. Ha fatto un brutto ma bel pianto. Poi quando i suoi nipotini l'hanno raggiunta in macchina. Era sopraffatta dalla gioia pura. Diavolo, anche Hobbs, il mio cane voleva sbirciare nella macchina con il suo nuovo pollo di Natale. Sono così grato di poter fare questo tipo di cose per mia madre, che ha avuto una vita infernale. Non lo do per scontato. Neanche lei. Buon Natale mamma, goditi la tua nuova macchina!!! E i tuoi dischi di Elvis. Ti vogliamo bene. Meriti molto di più."

L'attore ama particolarmente donare auto. Infatti all'inizio delle vacanze ha regalato il suo camion a un veterano. Ma non è finita qui, perché The Rock adora sorprendere i fan nei modi più vari. Ad esempio, qualche mese fa, ha fatto gli auguri a una sua fan di 102 anni in un video. Un gesto davvero importante, che ricorda quanto Dwayne Johnson sia una star che non ha dimenticato le sue origini.