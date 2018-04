Dwayne Johnson ci regala un aggiornamento su Doc Savage di Shane Black

Dwayne Johnson ha rilasciato un aggiornamento sul film di Doc Savage, che sarà diretto da Shane Black e lo vedrà interpretare l'eroe. Il film è in fase di sviluppo da almeno otto anni, e nel 2016 Johnson si è legato al progetto.

Da allora non ci sono stati aggiornamenti ufficiali sullo stato di produzione, e quindi molti presumevano che fosse stato abbandonato. Ma Johnson ha confermato che la pellicola si potrebbe ancora fare, e le ragioni del ritardo non sono dovute a scontri o a mancanza di interesse sul progetto.

Doc Savage - nome reale Clark Savage Jr - è un personaggio eroico apparso nelle classiche riviste pulp di avventura degli anni Trenta e Quaranta. Non aveva superpoteri, ma possedeva intelletto geniale e grandi capacità atletiche, oltre a una memoria fotografica. Stan Lee lo ha definito come enormemente influente sui moderni supereroi. Sebbene sia stato continuamente re-inventato in fumetti e romanzi, il suo unico grande film è stato quello di George Pal, del 1975, con Ron Ely nel ruolo di Doc Savage.

È facile presumere che lo sviluppo dl film sia stato ritardato (se non addirittura bloccato), a causa di numerosissimi impegni di Johnson e del lavoro di Black su The Predator. Ma Doc Savage è ancora molto presente nella mente di The Rock, e quando gli è stato chiesto del film, durante un'intervista con Collider, l'attore ha dato questa risposta:

"Quel progetto aveva alcuni problemi, non problemi creativi ma più questioni di affari - c'era il progetto, chi ne aveva i diritti, noi che stavamo cercando di spostarlo. Shane è uno scrittore e regista spettacolare, e che si tratti di quel progetto o di qualcos'altro, abbiamo fatto un patto: lavoreremo insieme ad un certo punto della nostra carriera ".

Film inevitabilmente posticipato a data da destinarsi, quindi? Pare di sì, ma vedremo come si evolverà la situazione.

Voi vorreste vedere questo adattamento con The Rock protagonista?