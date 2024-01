Dwayne Johnson è finalmente proprietario del marchio 'The Rock'

Dwayne Johnson ha ottenuto ufficialmente i diritti sul marchio 'The Rock', l'iconico soprannome che ha accompagnato tutta la sua carriera dal mondo del wrestling a quello di Hollywood.

In seguito allo storico accordo tra WWE Raw e la piattaforma di streaming Netflix, infatti, Dwayne Johnson ha potuto ufficialmente assicurarsi la piena proprietà del nome e del marchio "The Rock": che ci crediate o meno, la star finora non aveva mai posseduto il nome ed è per questo che nel sue uscite hollywoodiane non è mai stato utilizzato quel soprannome in via ufficiale da quando ha lasciato la WWE per intraprendere una carriera di attore a tempo pieno.

Da segnalare che The Rock e la WWE hanno anche firmato un nuovo accordo di merchandising: "Sono entusiasta di collaborare con Dwayne e di dare il benvenuto a lui e al suo immenso talento nel consiglio di amministrazione di TKO", ha affermato Ariel Emanuel, CEO di TKO ed Endeavour. "Dwayne porta con sé un'incredibile esperienza nella creazione di contenuti e nella costruzione di marchi di consumo riconosciuti a livello globale e svolgerà un ruolo chiave nella realizzazione delle nostre ambizioni per TKO."

Ricordiamo che il prossimo film di Dwayne Johnson sarà Oceania, remake live-action della Disney dell'omonimo classico animato. La prossima uscita sarà invece Red One, action natalizio di Prime Video in uscita a novembre prossimo.