Dwayne Johnson pronto a conquistare la presidenza USA: e gli americani lo voterebbero!

In passato Dwayne 'The Rock' Johnson aveva già parlato di ambizioni politiche, e in una nuova intervista con Vanity Fair la star di Black Adam e Jungle Cruise ha ribadito che i suoi piani sono assolutamente concreti.

L'attore 49enne ha rivelato di aver valutato una potenziale futura corsa per una carica pubblica, dichiarando di aver svolto "una piccola quantità di ricerche e di analisi per sondare il terreno", analisi che gli ha mostrato che "tutti i fattori sono più che molto positivi". Insomma per The Rock sembra più una questione di 'quando' e non più di 'se', e nel mirino parrebbero esserci il 2024 o al massimo il 2028. "Sai, alla fine della fiera, non so un grande esperto di politica ma mi preoccupo profondamente del nostro paese. Mi preoccupo di ogni singolo americano perché sono uno di loro. Ma anche se - e lo dico senza mezzi termini - penso che potrei avere qualche decente qualità di leadership, non so se questo fa di me un ottimo candidato alla presidenza. Almeno questo è ciò che penso oggi".

Un sondaggio di Piplsay pubblicato lo scorso aprile ha esaminato il pensiero degli americani su diversi aspiranti candidati celebrità, tra cui Angelina Jolie, Oprah Winfrey e Tom Hanks: i rapporti hanno mostrato che il 46 per cento degli americani voterebbe per The Rock se fosse candidato alla presidenza e la star di Jungle Cruise all'epoca aveva risposto al risultato su Instagram dicendo ai suoi 274 milioni di follower che per lui sarebbe un "grande onore servire il paese". "Non credo che i nostri padri fondatori abbiano mai immaginato un palatone, tatuato, mezzo nero, mezzo samoano, che beve tequila, che guida un camioncino e va in giro con il marsupio alla guida di questo paese, ma se mai accadrà sarebbe un onore servire voi, il popolo", ha scritto.

Per tornare in ambiti più cinematografici, ricordiamo che The Rock ha esordito nei panni di Black Adam nel nuovo teaser del DC FanDome: il trailer completo dovrebbe debuttare durante l'evento streaming previsto per il prossimo 16 ottobre.