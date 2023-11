Dwayne Johnson presidente USA? Alcuni partiti hanno davvero contattato l'attore

Non è una novità ad Hollywood che gli attori si buttino in politica. Dopo aver avuto Ronald Raegan come Presidente e Arnold Schwarzenegger come governatore, sembra che gli USA siano stati tentati di trascinare anche The Rock all'interno del circolo vizioso della politica americana.

Nonostante The Rock abbia rifiutato una futura candidatura alla Casa Bianca, l'attore di Black Adam ha svelato alcune indiscrezioni che lo avrebbero visto coinvolto nel mondo della politica. Più che coinvolto si potrebbe usare il termine "trascinato". L'attore, infatti, ha rivelato che nel clima delle elezioni del 2024, sarebbe stato contattato da alcuni partiti politici per chiedergli se avrebbe preso in considerazione la possibilità di candidarsi per le prossime presidenziali. Non è chiaro come l'attore abbia risposto alla domanda ma, comunque, non è difficile dedurre un suo rifiuto.

Lo stesso The Rock aveva ammesso quanto la cosa più importante per lui al momento fosse fare il papà e come il suo obiettivo fosse quello di rimanere al di fuori di un contesto molto più grande di lui. "Sono rimasto davvero sbalordito e ne sono stato davvero onorato. Condivido con voi questa piccola cosa: alla fine dell'anno, nel 2022, ho ricevuto la visita dei partiti che mi chiedevano se volevo candidarmi e se potevo candidarmi” ha raccontato l'attore.

Un sondaggio aveva mostrato come il 46% degli americani avrebbe votato The Rock nel caso si fosse candidato alla presidenza. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!