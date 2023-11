Dwayne Johnson presidente, l'attore ci proverà? 'Ci penserò, certo'

Nel corso degli ultimi anni di certo sono state diverse le pellicole che lo hanno visto protagonista. Prima è stato un esploratore delle terre di Jumanji, poi ha combattuto vicino a Dominic Toretto ed è anche diventato un super eroe. Ma ora pare che Dwayne Johnson voglia puntare ancora più in alto.

Mentre in molti stanno riscoprendo uno dei film di The Rock, sembra quindi che lui abbia intenzione di puntare direttamente al posto di comando, ossia quello di nuovo presidente degli Stati Uniti D'America. Tuttavia pare che la strada sarà ancora molto lunga.

Durante una recente apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon infatti, questa idea pare essere stata descritta come un qualcosa di concreto. L'attore ha di fatti affermato: "Penso che in futuro, di certo, potrebbe succedere".

La star ha poi confessato che al momento si sente di stare vicino alle sue figlie ed essere il padre migliore possibile per loro. Questo perché con la suo primogenita non ha potuto farlo, ed ora ha 22 anni quindi non gli è possibile rimediare.

"A quel tempo ero sul ring praticamente sempre, 200 incontri di wrestling all'anno. Quindi ero sempre via di casa. Questa volta voglio esserci per loro, ed ora è ciò che conta maggiormente per me".

Voi che ne pensate? Vedreste bene l'attore nei panni del presidente USA? Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione del film Red Notice, in cui Dwayne Johnson recita al fianco di Gal Gadot.