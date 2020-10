Dwayne Johnson alle prese con la cucina italiana: per lui penne alla bolognese e... vodka!

Ieri Dwayne Johnson ha postato su Instagram il suo "cheat meal" del weekend, ovvero il pasto libero che ogni tanto si concede anche durante il suo ferreo regime di alimentazione (il cosiddetto "sgarro"), che questa volta consiste in un piatto ispirato alla cucina italiana: penne con sugo alla bolognese e vodka gratinate al forno.

L'attore si è goduto il pasto, compresi due bagel tostati conditi con burro e aglio in polvere, insieme ad una bottiglia di tequila appena stappata davanti al Sunday Night Football, partita che ha visto di fronte i Philadelphia Eagles e i San Francisco 49ers.

Dopo il meritato riposo, The Rock è tornato ad aggiornare i suoi quasi 200 milioni di follower questa mattina con una foto dalla palestra, dove si sta allenando duramente in vista dei suoi prossimi ruoli sul grande schermo. In particolare, a partire dal primo trimestre del 2021 l'attore sarà impegnato con le riprese di Black Adam, pellicola diretta da Jaumet Collet-Serra che firmerà il suo debutto nell'universo DC.

Da sempre attivissimo sui social, Johnson la settimana scorsa ha sorpreso tutti svelando il suo voto per le presidenziali USA 2020. Come ha ricordato lui stesso in un lungo post, si è trattato della prima volta in cui si è schierato politicamente in pubblico durante il corso della sua carriera.