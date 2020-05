Dwayne Johnson in politica? Sarebbe perfetto secondo Kevin Hart

Attualmente Dwayne Johnson è uno degli attori più famosi al mondo, ma c'è chi vorrebbe vederlo valicare i confini del cinema per lanciarsi sul ring della politica. Qui troverebbe senz'altro l'appoggio del suo amico e collega Kevin Hart.

I due hanno recitato in diverse commedie insieme e la differenza tra il loro aspetto fisico e il loro modo di fare ha suscitato più volte la simpatia del pubblico e la loro amicizia sembra essersi ancor più rinsaldata dopo l'incidente di Hart. Se Hollywood non basasse più per il gigantesco The Rock, Kevin sarebbe quindi disposto a supportarlo anche in politica, come ha rivelato a The Beat with Ari Melber:

"Se mai volesse entrare in politica, non penso che lo farebbe a metà. Darebbe tutto sé stesso oppure non accetterebbe affatto... Quando hai visto quello che abbiamo visto noi, niente risulta più impossibile".

In effetti l'ex wrestler è sempre apparso molto determinato: anche quando nessuno credeva in lui, si è imposto di cambiare carriera e di arrivare ad essere il numero uno nel suo campo. Il suo obbiettivo era di diventare persino più famoso di Will Smith e sembra esserci riuscito a giudicare dal successo di pubblico; qualcosa che potrebbe essere replicato anche sugli scranni della politica, un po' come successo ad Arnold Schwarzenegger, diventato governatore della California senza molti problemi. Cosa ne pensate? Vorreste vedere Dwayne Johnson concorrere per qualche carica pubblica? Potrebbe puntare direttamente alla Casa Bianca?

L'attore ha compiuto 48 anni e attualmente è impegnato a preparare il ruolo di Black Adam.