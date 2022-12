Dwayne Johnson padre dell'anno usa la figlia come manubrio per i pesi: il video Instagram

Dopo aver dato un'occhiata ai muscoli del Babbo Natale di JK Simmons in Red One, nuovo film esclusiva di Prime Video capitanato da Dwayne Johnson, oggi torniamo ad ammirare il fisico di The Rock e al particolare allenamento implementato dalla star.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Dwayne Johnson utilizza la figlia come manubrio per pesi unendo l'utile al dilettevole: il video, pubblicato su Instagram, mostra la bambina divertirsi come una matta mentre vola su e giù aggrappata alle enormi braccia del padre, che la solleva da terra senza alcuna fatica. "Ho volato tutta la notte solo per varcare la porta di casa in tempo per la colazione e l'allenamento alle 7 del mattino" ha scritto l'attore nella didascalia di accompagnamento al post. "Ho lavorato tutta la notte come uno zombi per settimane dormendo pochissimo, ma amici, ogni volta che attraverso quella porta questo piccolo tornado mi fa subito il pieno di carburante. Questo è il potere dei nostri bambini. Buon fine settimana, amici miei."

Ricordiamo che, dopo averlo visto esordire nel DCU nei panni di Black Adam nell'omonimo film diretto da Jaume Collet-Serra, Dwayne Johnson tornerà prossimamente in Red One, nuovo titolo natalizio di Prime Video che promette di rivoluzionare i film di Natale mescolando il genere con il cinema action per un'avventura in giro per il mondo. Nel cast, oltre a The Rock e il già citato JK Simmons nei panni di Babbo Natale, anche Chris Evans e Kiernan Shipka, la giovane star de Le terrificanti avventure di Sabrina.

Per altri contenuti guardate Chris Evans e The Rock nella nuova foto dal set di Red One.