Dwayne Johnson offre il suo supporto alle Hawaii dopo il disastro: 'Siate forti'

Gli incendi che stanno devastando Maui hanno attirato l'attenzione di tantissime personalità di Hollywood che stanno mandando il loro sostegno alle popolazioni del luogo. L'ultimo a parlarne è stato The Rock che ha parlato della tragedia sul proprio profilo Instagram.

Dopo che Jason Momoa ha dissuaso i turisti a recarsi a Maui, Dwayne Johnson ha mostrato pubblicamente il proprio sostegno nei confronti delle popolazioni più duramente colpite dalla tragedia. L'attore ha fatto appello sui proprio social per avviare una raccolta fondi da inviare direttamente sul posto in modo da aiutare nella ricostruzione e, soprattutto, nei soccorsi e nel sostentamento base di persone e famiglie che hanno perso tutto a causa dei violenti incendi dell'ultimo periodo.

Johnson ha deciso di rivolgersi ad una platea ampissima, composta da tutti i suoi seguaci su Instagram che immediatamente si sono mostrati propositivi nel sostenere la causa portata avanti dall'attore. "So che ormai tutti voi in tutto il mondo avete visto la distruzione e devastazione che ha colpito le nostre isole hawaiane, la nostra isola di Maui, e ho il cuore completamente spezzato per questo e so che anche tutti voi lo avete. Tutto ciò che ho visto accadere negli ultimi due giorni, tutto ciò che continua a trasparire ora dopo ora, minuto dopo minuto, è straziante. Grazie, ragazzi di tutto il mondo, per tutto il vostro sostegno, la vostra luce, le vostre preghiere. Grazie per averli mandati alle isole Hawaii e al popolo delle Hawaii" ha detto nel video The Rock.

Da hawaiano, Jason Momoa è stato uno dei primi a scendere in campo sostenendo le popolazioni di Maui. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!