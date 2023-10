Dwayne Johnson non approva la sua statua di cera: 'Mi hanno trasformato in Albino Rock'

Se siete di quelle persone a cui piace rilassarsi di fronte al televisore o al cinema guardando un po' di azione ignorante scorrere davanti ai vostri occhi, sicuramente avrete visto un film con protagonista Dwayne Johnson. L'ex wrestler ha sicuramente reso la sua figura una vera e propria icona dello schermo.

Tutto questo suo successo rilevante ha indubbiamente portato ad alcuni risultati di tutto rispetto, dall'essere una delle pagine instagram più seguite della piattaforma fino al ricevere una statua dedicata.

Quest'ultima è attualmente esposta al Museo Grévin di Parigi ed è stata fatto utilizzando unicamente la cera come materiale, in modo da renderla quindi estremamente realistica, adatta quindi a qualche selfie in compagnia dei fan.

Tuttavia un particolare ha scatenato l'ironia del web, in particolare quella di un fan di nome James Jafferson Jr. Costui ha infatti criticato sui social il fatto che il colore della pelle con cui è stato raffigurato Dwayne Johnson è decisamente troppo chiaro.

Nel video visibile online dice infatti: "Hanno trasformato The Rock in Albino Rock".

Per tutta risposta l'attore ha ricondiviso il video sul suo profilo, dichiarando: "Chiederò al mio team di contattare il museo Grévin, così potremo lavorare insieme per 'aggiornare' la mia figura in cera".

Voi che ne pensate?