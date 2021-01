Dwayne Johnson ha 'negato' ai fan un X-Men: Conflitto Finale alternativo: ecco perché

Sembra essere iniziata una nuova età dell'oro per Richard Kelly, regista non proprio al centro della ribalta di Hollywood in questi giorni ricordato grazie all'anniversario del suo cult Donnie Darko.

Ora, nel corso di una nuova intervista per un altro suo lavoro molto apprezzato da un certo sottobosco di pubblico, Southland Tales - Così finisce il mondo con protagonista Dwayne Johnson, ha rivelato alcuni interessanti dettagli su una versione alternativa di X-Men: Conflitto finale.

Nel promuovere la nuova edizione blu-ray del film per la Arrow Video, Kelly ha discusso con CinemaBlend del motivo che lo spinse a rifiutare la proposta della Fox per dirigere il terzo capitolo della saga di X-Men e ripiegare invece sul commedia-fantascientifica con The Rock: sul sito si legge infatti che questa versione alternativa di Conflitto Finale fu abortita dopo il no di Kelly, che preferì l'allora astro nascente Dwayne Johnson ai mutanti della Marvel.

"Ho avuto una riunione per quel progetto e penso di essere stato decisamente in lizza per dirigerlo. Si trattava di una grande opportunità per la mia carriera, che avrei potuto perseguire in modo aggressivo, ma avevo Dwayne Johnson e l'intero cast pronti per Southland Tales. Voglio dire, avevo Dwayne! Non gli avrei voltato le spalle, mai. Quindi, ecco, queste cose accadono ogni volta che si presentano delle opportunità. Oggi sono grato di aver realizzato Southland Tales, nonostante le montagne russe che ho dovuto sopportare per farlo."

Insomma, chissà come sarebbe stato il sequel di X-Men 2 se fosse finito nelle mani del Richard Kelly post-Donnie Darko. Il film, che fu proposto anche a Matthew Vaughn, a Darren Aronofsky e a Zack Snyder, finì alla fine nelle mani di Brett Ratner ma non riuscì a replicare il successo dei due capitoli precedenti.

