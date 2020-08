Dwayne Johnson minaccia la Justice League con Black Adam: 'Ho un messaggio per voi ...'

Durante il DC FanDome, al termine del sorprendente panel del prossimo cinecomic DC Films Black Adam, la superstar Dwayne 'The Rock' Johnson ha minacciato l'intera Justice League con un messaggio inequivocabile.

Quasi a rievocare il suo passato nella WWE, The Rock ha guardato dritto in camera e dichiarato: "Voglio inviare un messaggio ad alcuni degli altri. Alcuni degli altri supereroi DC. Flash. Aquaman. Wonder Woman. Batman e Superman. Voglio fargli sapere una cosa: da adesso in poi le cose non saranno più le stesse. Perché la gerarchia del potere nell'universo DC sta per cambiare."

Insomma, più che un messaggio il discorso di Dwayne Johnson è sembrato una promessa, o addirittura una minaccia. Voi cosa ne pensate? L'arrivo di Black Adam nel Multiverso Cinematografico DC sovvertirà la gerarchia dei personaggi più potenti? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Tra l'altro, l'attore ha anche anticipato un possibile scontro con il Superman di Henry Cavill rivelando: "Siamo un po' simili in termini di poteri, punti di forza e velocità, quindi alla fine dei conti non saprei. Black Adam e Superman potrebbero diventare amici, oppure no ... Vedremo cosa succederà". Inoltre, sempre durante il panel, l'attore ha svelato che vorrebbe la Wonder Woman di Gal Gadot come sua alleata.



Black Adam arriverà nei cinema di tutto il mondo il 22 dicembre 2021.