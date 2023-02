Dwayne Johnson, la madre coinvolta in un incidente: la foto dell'auto danneggiata

La star di Fast & Furious, Dwayne Johnson, ha pubblicato sui social la foto di un'automobile profondamente danneggiata dopo un incidente, nel quale è rimasta coinvolta la madre Ata. L'ex wrestler ha raccontato ai fan l'accaduto e la paura provata per la salute del genitore, che fortunatamente non è in pericolo di vita.

"Grazie a Dio sta bene" ha scritto Dwayne Johnson nella didascalia del post "Gli angeli della misericordia hanno vegliato su mia madre mentre si è trovata coinvolta in un incidente d'auto la notte scorsa. Sopravvivrà e continuerà ad essere monitorata. Questa donna è sopravvissuta al cancro ai polmoni, ad un matrimonio difficile, allo scontro frontale con un guidatore ubriaco e al tentato suicidio. È una sopravvissuta, in una maniera tale da rendere reali angeli e miracoli. Grazie alla polizia di Los Angeles e LAFD per essersi dimostrati così attenti e premurosi. Grazie per essere rimasti al telefono e avermi parlato di tutto. Mi è rimasto un solo genitore, quindi se avete ancora mamma e papà assicuratevi di abbracciarli forte, perché non potete sapere se riceverete mai quella telefonata alle tre del mattino, quella che non vorreste mai ricevere" ha concluso Johnson, reduce dal flop di Black Adam.



Nella foto si vede la parte anteriore dell'auto completamente danneggiata, e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente che ha coinvolto la madre dell'attore.



