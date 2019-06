Dwayne Johnson sugli inizi della sua carriera: 'Volevano fossi come Brad Pitt o Clooney'

Negli ultimi MTV Movie Awards, il mitico e amatissimo Dwayne "The Rock" Johnson è stato premiato con l'MTV Generation Award, consegnatogli per il suo grande contributo al mondo dello spettacolo e per essere una delle star più seguite e grandi del cinema, grazie a una certa gentilezza e una grande personalità.

Certo, oggi è un attore stranoto e molto amato nel settore, pronto a tornare in sala nell'attesissimo Fast and Furious: Hobbs & Shaw, in Jumanji 2 e anche nel prossimo Jungle Cruise della Disney, senza contare che lo vedremo anche come protagonista del Black Adam della DC, ma inizialmente per The Rock non è stato un successo in quel di Hoollywood.



In realtà, come svela lui stesso in una recente intervista, inizialmente gli era stato suggerito "di somigliare più ad attori come George Clooney o Brad Pitt"... lui, proveniente dal mondo del Wrestling ed entrato a gamba tesa nella settima arte grazie al genere action. Dice Johnson: "C'è stato un periodo in cui ho lottato molto per la mia carriera e in cui cercavo di conformami a grandi attori come George Clooney o Brad Pitt, perché al tempo erano loro le star più grandi e qualcuno mi ripeteva in continuazione di essere più simile a loro. E ci ho provato, ma ero infelice, così ho deciso di lasciar perdere e di essere me stesso per vedere cosa sarebbe successo. Fortunatamente, la cosa ha funzionato: Hollywood mi ha spalancato le sue porte. È questo il potere di essere se stessi. È questo che rappresenta".



In effetti sono lontani i tempi de Il Re Scorpione.