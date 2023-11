Dwayne Johnson icona del fitness? Si, ma ecco quanto guadagna con l'alcol!

Dwayne Johnson è sicuramente uno dei volti più riconoscibili del cinema americano degli ultimi anni, grazie soprattutto ai suoi molteplici ruoli in franchise di rilievo come Fast and Furious o i recenti film di Jumanji. Una figura la sua che ha saputo farsi un nome anzitutto nel mondo del wrestling, ma non solo.

Infatti nel mentre che ci chiediamo quali siano i prossimi progetti di Dwayne Johnson, è importante anche sapere i guadagni che la star ha ottenuto grazie all'avvio del marchio Tequila Teremana.

L'attore ha infatti sostenuto che quest'ultima è stata in grado di aiutare più volte la sua famiglia nei momenti difficili, ed ora con il successo ottenuto sembrerebbe che i risultati abbiano ripagato rendendolo miliardario, questo solo grazie alla vendita di alcolici.

Per l'occasione The Rock ha aperto una distilleria insieme alla famiglia Lopez nei terreni di Agave. Parrebbe così che la società avrebbe venduto quasi 300.000 casse nel suo primo anno di attività ed altre 600.000 solo nel 2021.

Lo stesso Dwayne Johnson ha parlato del successo ottenuto durante un'intervista per The Spirits Business: "Voglio trasformare Teremana in un vero marchio internazionale di tequila...è un momento molto emozionante. Ma per vincere dobbiamo restare concentrati ed umili".

