Dwayne Johnson era già gigantesco da bambino: la foto che ha mandato in delirio Instagram!

Dwayne 'The Rock' Johnson è diventato l'americano più seguito su Instagram con oltre 200 milioni di followers, e ha condiviso con tutti loro una nuova foto della sua infanzia che potete trovare all'interno dell'articolo.

Come si vede nel post in calce, Johnson era una vera e propria roccia già all'epoca, soprattutto già sapeva che un giorno sarebbe diventato campione del mondo di wrestling. Nella didascalia l'attore ha scritto: "Un piccolo ritorno al passato nel 1983, quando avevo 11 anni - AMAVO indossare gli oggetti da wrestling di mio padre, gli stivali, la giacca e le cinture e sognavo che un giorno sarei diventato un campione di wrestling professionistico. L'unica cosa che ho dimenticato di indossare è stato il mio reggiseno da allenamento. Forza tette-afro, farai tardi a scuola!"

Ricordiamo che The Rock sarà il protagonista di Black Adam in uno dei nuovi cinecomic DC Films, progetto presentato ufficialmente durante il DC FanDome dello scorso agosto. L'attore è atteso nel 2021 con diversi progetti, tra i quali anche Jungle Cruise con Emily Blunt per la Disney e l'action Red Notice di Netflix, che lo vedrà condividere lo schermo insieme a Gal Gadot e Ryan Reynolds per quello che è stato descritto come il più costoso blockbuster nella storia del servizio di streaming on demand.

Quale progetto attendete di più? Ditecelo nella sezione dei commenti!