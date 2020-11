Dwayne Johnson, il gigante abbraccia la figlia piccola: la tenera foto conquista i social

Nonostante l'aria da duro e il fisico scolpito che mostra in tutti i suoi ruoli cinematografici, Dwayne Johnson è in realtà un gran sentimentale e non ne fa mistero con i fan. Dopo il commovente discorso per Red Notice ha deciso di pubblicare uno scatto che lo ritrae insieme a sua figlia.

L'attore è diventato papà per la prima volta nel 2001, quando era ancora sposato con la prima moglie. In anni più recenti ha invece avuto due bambine con la nuova compagna, Jasmine (nel 2015) e Tiana Gia (nel 2018). Quando non è impegnato sul set, il gigantesco The Rock si prende molta cura delle sue nuove arrivate e nella foto qui sotto lo vedete mentre abbraccia e bacia la più piccola.

Interessante notare come un singolo avambraccio di Johnson sia grande quanto tutta sua figlia, un contrasto che ha suscitato l'interesse di milioni di followers su Instagram e ha reso il tutto ancora più tenero.

La famiglia di Johnson aveva contratto il Coronavirus a settembre 2020, ma per fortuna né le bambine né i genitori sono andati incontro a particolari problemi di salute. L'attore si è rimesso subito al lavoro e ha ultimato le riprese di Red Notice insieme a Ryan Reynolds e Gal Gadot. Non è di certo la prima volta che propone ai fan foto e momenti privati: tempo fa aveva pubblicato un video in cui cantava a sua figlia la canzone di Oceania (film d'animazione in cui ha interpretato Maui), mentre ha recentemente divertito il pubblico dichiarandosi troppo grosso per entrare nella Prorsche Taycan.