Dwayne Johnson garantisce che il progetto di Jumanji 3 è in fase di sviluppo

Dwayne Johnson conferma che la fase di sviluppo di Jumanji 3 è a buon punto. Sony ha rischiato qualche tempo fa, annunciando un reboot di Jumanji. Intorno al film aleggiava una negatività che circonda molti reboot di film cult, nonostante la presenza di una delle stelle di Hollywood come The Rock, uno dei personaggi più prolifici del cinema USA.

Inoltre il film è riuscito a reggere l'urto con Star Wars: Gli Ultimi Jedi, essendo uscito a pochissimo tempo di distanza. Invece Jumanji: Benvenuti nella giungla, ha superato ogni aspettativa al box-office ed è stato uno dei blockbuster più apprezzati dell'ultimo periodo sul grande schermo.

La sensazione di aver soddisfatto la maggior parte del pubblico si è manifestata più volte, avvicinandosi alle vette dei botteghini di tutto il mondo. Con tutti questi dati positivi non è una sorpresa la notizia di un terzo capitolo, confermata dallo stesso Johnson e dai produttori.

Attraverso Instagram, Dwayne Johnson ha pubblicato un video nel quale conferma di essere al lavoro su Jumanji 3. Informazioni su questo terzo film non sono ancora state svelate, ma Johnson ha scherzato con il suo collega e compagno di set nel film, Kevin Hart, affermando che il suo personaggio verrà ucciso.

Il regista Jake Kasdan, e i produttori Jeff Pinkner e Scott Rosenberg tornano al timone del progetto e le speranze sul film sono alte. Ovviamente Dwayne Johnson si suppone che possa riprendere il ruolo del dott. Bravestone.

Insieme a lui dovrebbero tornare anche Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black e Nick Jonas. Sarà interessante vedere se torneranno anche i membri più giovani del cast o se il sequel vedrà nuovi bambini risucchiati all'interno del gioco.

Il presidente di Sony, Tony Rothman, avrebbe già pianificato l'uscita del film per Natale 2019. Considerando i molteplici impegni di Dwayne Johnson sul grande schermo, potrebbe rivelarsi una corsa contro il tempo.