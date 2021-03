Dwayne Johnson e la figlioletta continuano a spopolare sui social: 'Papà è il migliore!'

Da un po' di tempo Dwayne "The Rock" Johnson ha iniziato a pubblicare su Instagram dei teneri siparietti della sua vita da papà, in cui confessa alla figlia di essere un dinosaruro o le pettina i capelli. L'attore ed ex wrestler passa molto tempo con le sue bambine, e le immagini sono molto apprezzate dai suoi follower.

In occasione della Giornata della Donna, Dwayne Johnson ha pubblicato un nuovo filmato, che possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia. In questo caso tiene in braccio la figlia più piccola e prova a insegnarle a parlare, chiedendole di dire le frasi da lui pronunciate.

"Sono una ragazza fantastica", "Sono una ragazza intelligente, molto intelligente" ripete a modo suo la bambina, insieme ad altre frasi dello stesso tenore. Poi The Rock si guarda intorno, si assicura che la madre della piccola non sia nei dintorni e le chiede di dire: "Papà è il migliore". Quando lei dice anche "mamma", l'attore interviene scherzosamente: "No, no, hai rovinato tutto!"

La didascalia della foto è però in tema con l'8 marzo: "Può dire awthum gurl tutto il giorno" scrive Dwayne Johnson alludendo alle parole "awesome girl" storpiate dalla bimba. "Sapere di essere fantastica è tutto ciò che conta". E in fondo, conclude, "quel suo MUDDER!!! dichiarativo alla fine dice tutto: lei sa chi è il vero capo."