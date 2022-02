Dwayne Johnson, le figlie di The Rock elencano 'tutte le cose che amano di papà'

Le due figlie di Dwayne Johnson hanno voluto festeggiare a loro modo il San Valentino di papà, creando una lista di cose che apprezzano del genitore. La star di Jumanji ha deciso di condividere questo aneddoto con i propri fan con un post su Instagram. Le due figlie dell'attore gli hanno organizzato una sorpresa.

Sono entrate nel suo ufficio e gli hanno regalato il disegno di un albero pieno di cuori. Le figlie dell'attore, Tiana Gia e Jasmine, hanno elencato tutte le caratteristiche che adorano di loro padre, definendolo tra le altre cose anche 'a rock', una roccia, proprio il soprannome con il quale è diventato famoso nel mondo.



Tra le parole utilizzate molto esilaranti e tenere, troviamo 'solleva le cose con i muscoli', 'gioca con i giocattoli con me' e 'ha un grande cuore'.

Tuttavia Johnson - che reciterà da protagonista in Black Adam - ha confessato ai suoi follower ciò che l'ha emozionato maggiormente:"Una volta che hanno lasciato il mio ufficio sono rimasto lì seduto con i miei pensieri e mi sono emozionato perché entrambe mi chiamano 'amico'".



Una sensazione che The Rock non ha mai provato con suo padre:"Amava i suoi figli e noi lo amavamo. Mi ha cresciuto con pugno di ferro e dura disciplina, non l'ho mai considerato un amico. La dinamica padre/figlio è molto diversa da quella padre/figlia, come tutti sappiamo". L'attore ha concluso:"Quando [le figlie] cresceranno spero che mi considerino ancora loro padre, il loro amico".



Proprio cinque giorni fa Dwayne Johnson ha ricordato suo padre.