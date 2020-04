Dwayne Johnson, la figlia adora Moana ma non sa che il padre fu Maui

La quarantena ha un grado di difficoltà ancora più elevato per chi ha figli piccoli in casa: cartoni animati e relative canzoni la fanno da padrone 24 ore su 24, o almeno questo è quanto sta accadendo in questi giorni in casa di Dwayne Johnson.

L'ex-wrestler ha tre figlie: Simone, di 18 anni, avuta con la sua ex-moglie e Jasmine (4) e Tiana (2) con la sua compagna attuale. Proprio la più piccola sembra esser andata particolarmente in fissa con un film che il papà conosce fin troppo bene: Oceania.

"E per la 937esima volta oggi vuole che suo padre canti insieme a Maui. Non ha idea che siamo la stessa persona. E io non ho più idea di che giorno sia oggi. A tutte le mamme e papà orso che stanno vivendo la stessa situazione, vi capiamo benissimo. Genitori 24h. Fatevi una dormita e un cocktail quando ci riuscite" ha scritto The Rock in un post Instagram in cui lo si vede intento a cantare (per l'ennesima volta, evidentemente) la canzone di Maui insieme alla piccola.

Chissà quando Tiana comincerà a trovare strana quell'eccessiva somiglianza tra la voce del compagno di viaggio di Vaiana e quella di suo padre! Recentemente, intanto, proprio The Rock ci ha insegnato a lavarci le mani al ritmo della canzone di Maui in Oceania.